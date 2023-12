Die Ammerseebahn fällt mindestens bis Mitte nächster Woche aus

Nach wie vor ist auf der Ammerseebahn und zwischen Bobingen und Landsberg nach dem Wintereinbruch kein Verkehr möglich. Die BRB warnt vor weiteren möglichen Problemen.

Eine Woche nach dem heftigen Wintereinbruch ist weiterhin nicht absehbar, bis wann der Zugverkehr auf der Ammerseebahn wieder aufgenommen werden kann. Das geht es aus einer Mitteilung der Bayerischen Regiobahn ( BRB) von Freitagnachmittag hervor. Gesperrt bleibt bis auf Weiteres auch die Lechfeldbahn zwischen Bobingen und Landsberg.

Der Streckenabschnitt von Augsburg nach Geltendorf wurde von der DB Netz AG erneut gesperrt, deshalb fällt der Zugverkehr zwischen Augsburg und Weilheim weiterhin aus. Ein Schienenersatzverkehr konnte bisher nicht eingerichtet werden, so die BRB weiter. Auch für die nächste Woche ist so schnell nicht mit einer Wiederaufnahme des Bahnverkehrs am Ammersee zu rechnen. Der Bereich zwischen Utting und Dießen sei durch viele umgefallene Bäume massiv beschädigt, die Aufräumarbeiten werden laut DB Netz AG noch bis mindestens Mitte nächster Woche andauern. Auch hier bemühe sich die BRB um einen Schienenersatzverkehr, bisher aber ohne Erfolg.

Auch außerhalb der gesperrten Bahnstrecken kann es Probleme geben

Abseits der noch gesperrten Strecken müsse zudem weiterhin mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Punktuell könne es etwa wegen Weichenstörungen durch Eisregen zu Problemen kommen. Außerdem bittet die BRB um Verständnis, dass sie zum Teil nur mit verminderter Kapazität fahren kann, weil zu es Beginn des starken Schneefalls vom vergangenen Wochenende zu einigen Zugkollisionen mit Bäumen gekommen ist. Die Schäden an den Fahrzeugen müssen jetzt nach und nach in den Betriebswerken in Augsburg und Lenggries instandgesetzt werden. Der Fahrzeugenpass werde sich bis in die nächste Woche hinein bemerkbar machen.

In der vergangenen Woche wurde die Ammerseebahn mit Helikopter abgeflogen. Die Flugbilder wurden seitens DB Netz AG ausgewertet und die Schneidetrupps verteilt. Das THW wurde zur Unterstützung bestellt. (AZ)

