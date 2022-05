Endlich wieder Festtagsstimmung: Maibaum aufstellen in St. Georgen

Zwei Jahre lang war der 1. Mai ein stiller Feiertag, doch am Sonntag herrscht wieder Festtagsstimmung, wie zum Beispiel beim Maibaum in St. Georgen.

So leicht verlernt man das Aufstellen eines Maibaums nicht: Nach zwei Jahren, in denen coronabedingt das Brauchtum zum 1. Mai darniederlag, schmücken im Landkreis Landsberg wieder etliche Maibäume die Dörfer - zum Beispiel in St. Georgen. Alles lief wie am Schnürchen und exakt zum Zwölf-Uhr-Läuten stand in dem Dießener Ortsteil der weiß-blaue Baum, um den es in den vergangenen Tagen schon einige Aufregungen gegeben hatte.

Denn die Nachtwache in den Tagen vor dem 1. Mai hatte es nicht so genau genommen und ihren Posten schon deutlich vor Sonnenaufgang verlassen, sodass am Montagmorgen 38 Inninger den Maibaum stehlen konnten. Am Mittwoch wurde er mit viel Spektakel zurückgebracht und vor sehr vielen Zuschauern präsentierte er sich am Sonntagvormittag als wahres Prachtstück. Aufsehen erregte die von Harald Gräb gestiftete Fichte weniger wegen ihrer Länge (30,60 Meter), als vielmehr wegen ihre Dicke. Der Baum wies im Originalzustand am unteren Ende einen Durchmesser von 74 Zentimeter auf. Er musste also erst einmal eingeschnitten werden, damit er in die Halterung passte.

Als die Glocken läuten, steht der Maibaum in St. Georgen

Aufgrund der Größe und des Gewichts des Baums nahm das Aufstellen in St. Georgen einige Zeit in Anspruch und erforderte die Kräfte von rund 60 Männern, die sich unter den Blicken einer sehr großen Besucherzahl eine gute Stunde abmühten, den Baum Grad um Grad in die Senkrechte zu bringen. Und ihnen gelang unter dem Kommando von Zimmermeister Hansjörg Ender eine Punktlandung: Kurz nachdem die Uhr der Kirche St. Georg zwölfmal geschlagen hatte, war das Werk vollbracht und das Mittagläuten verband sich mit dem Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer und dem Defiliermarsch, den der Musikverein Dießen anstimmte.

Um Punkt zwölf Uhr stand der Maibaum in St. Georgen. Danach wurde der grüne Kranz befestigt und die Zunftzeichen wurden angebracht. Foto: Thorsten Jordan

Danach wurde am Platz beim ehemaligen Rathaus von St. Georgen gefeiert, die Trachtenjugend tanzte und am Nachmittag wurden weiß-blaue Sitzbänke versteigert, die aus dem Holz des vorherigen Maibaums von 2018 geschreinert worden waren.

Dirndl und Lederhose kommen wieder aus dem Schrank

Nach zwei Jahren Corona-Pause wurden am Wochenende in sehr vielen Orten im Landkreis Landsberg Maibäume aufgestellt. Überall freuten sich die Menschen, wieder mit anderen zusammenzukommen und das gute Gewand mal wieder tragen zu können, über Musik und Festtagsstimmung, die auch das eher kühle Wetter nicht allzu sehr trüben konnte.

