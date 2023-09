Immer mehr Schulkinder besuchen die Grund- und Mittelschulen im Kreis Landsberg

Heute starten 1260 Kinder im Kreis Landsberg ins Schulleben. Der Leiter des staatlichen Schulamts Landsberg äußert sich zur Personalsituation, Ganztagsbetreuung und Migrationshintergrund.

Für 1260 Mädchen und Buben ist heute im Landkreis laut staatlichem Schulamt Landsberg der 1. Schultag. Die Zahl hat sich in den vergangenen Jahren immer etwas erhöht. Im Jahr 2021 waren es 1179. Auch die Zahl der Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, steigt. Darauf reagiert das Schulamt. Ein Thema, das hauptsächlich die Kommunen umtreibt, ist der Rechtsanspruch ab 2026 auf Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder.

Schulamtsleiter Steffen Heußner, zuständig für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis, sagt zur Zuwanderung: „Zahlen zu den Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2023/24 an den einzelnen Schulen liegen dem Staatlichen Schulamt nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation auch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in den einzelnen Schulen zunimmt.“ Dem werde mit jeweils zwei Deutschklassen an Grund- und Mittelschulen im Landkreis Landsberg Rechnung getragen. Die hier eingesetzten Lehrkräfte verfügten teils auch über die Zusatzqualifikation Deutsch als Zweitsprache. Hinzu kämen acht sogenannte Brückenklassen für die Beschulung ukrainischer Kinder und Jugendlicher ab der fünften Klasse. Damit solle eine möglichst intensive Förderung erreicht werden. Ziel dieser Klassen ist es, die Kinder in Deutsch auf ein sprachliches Niveau zu bringen, das es ihnen ermöglicht, in den Regelklassen am Unterricht teilzunehmen.

Ausreichend Lehrerinnen und Lehrer im Kreis Landsberg

Um diese Aufgaben stemmen zu können, braucht es Personal. Das sei im Landkreis durch verschiedene Maßnahmen sichergestellt, sagt Heußner auf Nachfrage. „Es haben sich Realschul- und Gymnasiallehrkräfte für das Lehramt an Grund- oder Mittelschulen weiterqualifiziert und vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus wurde zusätzliches Lehrpersonal eingestellt.“ Dazu zählten neben Studierenden auch Quereinsteiger mit einem Hochschulabschluss, die eine Weiterqualifikation erworben hätten, um beim Unterricht zu unterstützen. Für krankheitsbedingte Ausfälle stünden demnach, „wie in den vergangenen Jahren auch, wieder zahlreiche Lehrkräfte als mobile Reserve“ zur Verfügung.

Laut Steffen Heußner besuchen insgesamt 4850 Schülerinnen und Schüler Grundschulen im Landkreis und somit 154 Kinder mehr als im vergangenen Schuljahr. An den Mittelschulen im Landkreis sind mit 1895 Schülerinnen und Schülern knapp 40 mehr als im vergangenen Schuljahr zu verzeichnen. „Die durchschnittliche Schülerzahl liegt bei jeweils um die 22 Schülerinnen und Schüler pro Klasse“, so der Amtsleiter.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung beschäftigt Kommunen

Ein großes Thema, das viele Kommunen umtreibt, ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab dem Jahr 2026 für Erstklässler gilt und stufenweise ausgebaut wird, sodass ab dem Jahr 2029 alle Grundschulkinder einen Anspruch haben. Für viele Gemeinden bedeutet dies, dass sie entsprechende Kapazitäten aufbauen müssen. Wobei die Gewinnung von Personal angesichts des Fachkräftemangels bei den Erzieherinnen und Erziehern die größere Herausforderung werden dürfte, als die Räumlichkeiten bereitzustellen.

Die Umsetzung des Rechtsanspruchs ist auch durch Ganztagsklassen an den Schulen möglich. Zum aktuellen Stand im Landkreis sagt der Leiter des Schulamts: „Von den insgesamt rund 220 Klassen in den Grundschulen werden im nächsten Schuljahr zwölf Klassen in gebundener Ganztagsform geführt und von den 87 Mittelschulklassen werden fünf als gebundene Ganztagsklassen eingerichtet.“ Er verweist in dem Zusammenhang darauf, dass es zu beachten gelte, dass auch die offene Ganztagsschule, die Mittagsbetreuung sowie die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe zahlreiche Betreuungsmöglichkeiten im Landkreis anbieten.