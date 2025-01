Immer wärmer und rekordverdächtig nass: Das Wetter im Jahr 2024

Wie sich das Klima verändert, ließ sich auch im abgelaufenen Jahr an vielen Wetterdaten erkennen. 2024 reiht sich eine Serie sehr warmer Jahre ein. Erneut lag die Jahresmitteltemperatur im Landkreis (gemessen an der Wetterstation der Landesanstalt für Landwirtschaft in Hübschenried westlich des Ammersees auf einer Meereshöhe von 650 Metern) mit 10,5 Grad so hoch wie nie und nochmals um 0,1 Grad höher als im Vorjahr. Und das, obwohl die Sonne seltener schien und es zugleich viel mehr regnete. Mit 1244 Litern pro Quadratmeter war 2024 eines der nassesten Jahre der vergangenen Jahrzehnte.

