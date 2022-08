„Miss Bayern“ steht auf vier Beinen in Steinebach

Valentin Höß ist mit seinem Angus-Jungrind bei der Bayerischen Landestierschau erfolgreich. Worauf es bei der Wahl zur "Miss Bayern" ankommt.

Seit vier Jahren züchtet Valentin Höß auf dem Riedhof bei Steinebach Angusrinder. Jetzt konnte er einen ersten Erfolg feiern: Eine Jungkuh von ihm wurde zur „Miss Bayern“ gekürt.

Erst gut ein Jahr als ist „Bell“, schon gab es den ersten Preis für sie. Bei der Bayerischen Landestierschau „Fleischrinder“, belegte sie in der Rasse Angus den zweiten Platz – wurde dann aber zum schönsten Jungrind rassenübergreifend gekürt. Ein toller Erfolg - auch für Züchter Johannes Höß.

Eine elegante Erscheinung

„Bei der Bewertung der Rinder wird auf rassenspezifische Merkmale geachtet“, erklärt Valentin Höß. Im Fall von „Bell“ bedeutete das: „Angusrinder müssen elegant aussehen, aber es wird auch das gesamte Erscheinungsbild bewertet.“ Und da schnitt „Bell“ gut ab. Zwar hatte Höß auch noch einen Stier bei der Landestierschau am Start, doch der war zu jung. „Die anderen waren alle schon etwas älter und damit natürlich massiger und imposanter.“

Angesichts des Gewinns bei der Wahl der „Miss Bayern“ kann Höß dies gut verkraften. „Bell“ wird auf dem Hof in Steinebach bleiben. „Sie geht in die Zucht“, sagt Höß. Preisgeld gab es für die Auszeichnung übrigens nicht, „aber für eine Züchter ist so ein Erfolg wichtig“.

