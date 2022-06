Schwer verletzter Mountainbiker nach Verkehrsunfall in Raisting

Am Samstag kommt es in Raisting zu einem schmerzhaften Zusammentreffen eines Mountainbikers und Motorradfahrers.

Die Polizeiinspektion Weilheim berichtet von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Raisting. Am Samstag, 11. Juni, um 13.35 Uhr befuhr ein 54-Jähriger aus Kempten mit seinem Mountainbike die Kreisstraße WM 9 von Dießen kommend in Richtung Raisting. An der Einmündung zur Sölber Straße wollte der Mann nach links abbiegen.

Ein nachfolgender, 36-jähriger Motorradfahrer aus Dießen wollte den 54-Jährigen überholen und kam in Folge eines Bremsmanövers zu Sturz. Auch der Radfahrer kam möglicherweise durch einen Kontakt mit dem Kraftrad zu Sturz und musste schwer verletzt in das Krankenhaus Weilheim transportiert werden. Der 36-Jährige blieb den ersten Feststellungen nach unverletzt.

Der Sachschaden am Mountainbike wird auf rund 500 Euro geschätzt, am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

