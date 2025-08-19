Unfallverursacherin lässt 80-jährigen Motorradfahrer verletzt zurück

In Herrsching ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Die Polizeiinspektion Herrsching sucht nach Zeugen.

Ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg befuhr laut Polizeibericht mit seinem Krad die Madeleine-Ruoff-Straße in südliche Richtung. Zur gleichen Zeit kam ihm eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem schwarzen Pkw entgegen. Aufgrund mehrerer am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge hielt die Autofahrerin zunächst an, um einem Pkw, der unmittelbar vor dem Kradfahrer fuhr, die Durchfahrt zu ermöglichen.

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer in Herrsching

Nachdem das Auto vorbeigefahren war, scherte die Frau aus, um an den parkenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei übersah sie den hinter den Motorradfahrer. Dieser geriet ins Schlingern, touchierte einen Randstein und kam zu Sturz. Hierbei zog sich der 80-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Fahrerin des schwarzen Pkws setzte ihre Fahrt unmittelbar fort. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Motorrad und dem Pkw kam, ist nach bisherigen Ermittlungen nicht bekannt.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zur bislang unbekannten Pkw-Fahrerin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Herrsching unter 08152 93020 zu melden. (AZ)