Exhibitionist im Linienbus zwischen Wolfratshausen und Starnberg

Anfang August wurde ein 15-jähriges Mädchen von einem Exhibitionisten in einem Bus auf der Strecke zwischen Wolfratshausen und Starnberg belästigt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Wie die Kripo mitteilt, benutzte die 15-Jährige am Dienstag, 6. August, gegen 11:20 Uhr den Bus der Linie X970 von Wolfratshausen nach Starnberg. Ein Unbekannter setzte sich in dieselbe Sitzreihe auf der gegenüberliegenden Gangseite, suchte konkreten Blickkontakt zu dem Mädchen und führte dabei sexuelle Handlungen an sich selbst aus.

Der unbekannte Exhibitionist grug eine schwarze Corona-Maske

Der Unbekannte wird von der Kriminalpolizei wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 Jahre alt, hat eine helle Hautfarbe, blaue Augen und braunes, längeres Haar. Er trug komplett schwarze Kleidung und einen schwarzen Hoodie, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem benutzte er eine schwarze Corona-Maske. Der Mann führte nach Angaben der Polizei einen schwarzen Rucksack mit sich. Er trug keine Brille und sprach während eines Telefonats hochdeutsch.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen geht die Kripo nunmehr davon aus, dass auch ein weiteres, bislang unbekanntes Mädchen durch den Mann belästigt wurde. Die Beamten bitten die betroffene junge Frau sowie eventuelle Zeugen, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08141-6120 in Verbindung zu setzen. (AZ)