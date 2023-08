Mann wird in Seefeld vom eigenen Campingbus überrollt

Kein gutes Urlaubsende erwartet einen Mann vor der eigenen Haustüre. Er muss per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein schwerer Unfall mit einem Pkw ereignete sich am Freitagabend, 18. August, gegen 21 Uhr in Seefeld, Landkreis Starnberg. Ein 80-Jähriger wollte, gerade zurück aus dem Urlaub, seinen Campingbus in seinem Carport abstellen. Da jedoch der Gang und die Handbremse nicht oder nicht vollständig eingelegt und angezogen war, geriet der Pkw bei abschüssigem Grund ins Rollen. Bei dem Versuch, die Handbremse noch von außen anzuziehen, wurde der Fahrzeugbesitzer von seinem Fahrzeug überrollt. Mit schweren Verletzungen im Bereich des Brustkorbes wurde er mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 80-Jährige befindet sich, den Umständen entsprechend, in einem gesundheitlich stabilen Zustand, teilt die Polizeiinspektion Herrsching mit. (AZ)