Absage für Zentralkrankenhaus: Wie es weitergeht

Bürgerentscheid: Mit großer Mehrheit wird der Bau eines Zentralkrankenhauses im Landkreis Weilheim-Schongau abgelehnt. Die Landrätin ist enttäuscht.

Die Initiatorinnen und Initiatoren des Bürgerentscheids zur Krankenhaus-Zukunft im Landkreis Weilheim-Schongau haben einen deutlichen Sieg eingefahren. Beinahe flächendeckend stimmten die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich für den Erhalt der Klinikstandorte und sprachen sich gegen den Neubau eines Zentralkrankenhauses aus. Wie berichtet, sollte ursprünglich ein neues Zentralklinikum gebaut werden, um die Gesundheits- und Notfallversorgung fit für die Zukunft zu machen. Doch die Pläne kommen bei der Bevölkerung nicht gut an.

Die Verantwortlichen der Krankenhausgesellschaft wollten laut Landrätin Andrea Jochner-Weiß das Ergebnis des Bürgerentscheids erst im Aufsichtsrat diskutieren und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen. Letzteres taten sie am Montagabend. 5. Dezember, in einer Pressekonferenz.

Jochner-Weiß machte dort keinen Hehl daraus, dass sie "sehr enttäuscht ist über das Ergebnis sei". Bei der "sehr hohen Wahlbeteiligung" von 52.346 Bürgern, das entspreche 48 Prozent der Wahlberechtigten, hätten 67,2 Prozent dafür gestimmt, dass "beide Krankenhäuser bleiben, wie sie sind". Und das, obwohl sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein "Nein" beim Bürgerentscheid engagiert hätten. Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Thomas Lippmann, berichtete von den Gesprächen mit den Mitarbeitenden, dass diese "zum größten Teil schockiert" seien, weil man ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen habe.

Die Mitarbeiter sind schockiert

Der Ärztliche Direktor des Weilheimer Krankenhauses, Professor Dr. Andreas Knez, ist enttäuscht: "Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung zu erhalten, aber man hat uns nicht vertraut." Die Erhaltung des medizinischen Standards sei jetzt schwierig. Sein Schongauer Kollege, Professor Dr. Reinhold Lang, berichtet, dass seine Mitarbeiter "extrem bestürzt" waren. Lang sieht nach dem Ergebnis die Mitglieder des Aktionsbündnisses, das den Bau eines Zentralkrankenhauses verhindern will, in der Verantwortung.

Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist eindeutig: Es soll kein Zentralkrankenhaus für den Landkreis Weilheim-Schongau geben. Andrea Jochner-Weiß und Thomas Lippman sehen jetzt in Sachen Krankenhaus Probleme auf den Landkreis zukommen. Foto: Alfred Schubert

Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engelhausen, sieht nach dem eindeutigen Abstimmungsergebnis ein Problem auf den Landkreis zukommen. Es habe schon viele Krankenhäuser gegeben, "die am Status quo festgehalten haben, bis es zu spät war". Am Istzustand festzuhalten, sei keine Option, schon gar nicht für die Mitarbeiter. Der Bürgerentscheid sei eine Entscheidung gegen die Mitarbeiter, was ihn wundere. "Eigentlich kämpfen Bürger doch immer für die Mitarbeiter", so Engelhausen.

Lesen Sie dazu auch

Keine Privatisierung der Gesundheitsversorgung geplant

In zwei Punkten waren sich alle einig: Die Gesundheitsversorgung im Landkreis soll erhalten und in kommunaler Hand bleiben. Eine Privatisierung sei nicht geplant, zumal sie laut Engelhausen auch kein Problem lösen würden. Laut Lippmann ist die Kommunalität ein wichtiger Punkt für die Mitarbeiter. Diese würden kommunale Krankenhäuser bevorzugen.

Mit einem neuen Zentralklinikum sollte die Gesundheits- und Notfallversorgung im Landkreis Weilheim-Schongau fit für die Zukunft gemacht werden. Die Pläne, die Klinik-Standorte Weilheim und Schongau an einem, möglicherweise neuen zusammenzuführen, hätten auch Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Landsberg betroffen.

Die Klinikstandorte Schongau (Bild) und Weilheim sollen bestehen bleiben, das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids. Foto: Krankenhaus (Archivbild) Foto: Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau

Daniela Puzzovio vom Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ freut sich über das Wahlergebnis. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt sie, sie habe vor dem Wahltag überhaupt nicht einschätzen können, in welche Richtung der Bürgerentscheid geht. "Das es dann aus unserer Sicht so deutlich ausgeht, hat uns positiv überrascht." Dass so viele Leute abgestimmt haben, habe Signalwirkung. "Für uns ist das ein toller Erfolg. Jetzt kann keine Landrätin und Kreisrat mehr den Bürgerwillen negieren."

Puzzovio sagt, es gebe drei Gruppen von Gegnern des Klinikneubaus. "Die einen sagen, es muss zu viel Geld investiert werden, andere argumentieren, der in der Fläche relativ breite Landkreis brauche zwei Standorte. Und dann gibt es Leute, die sich nicht ausreichend informiert fühlten, wie ein Zentralklinikum mit all seinen Vor- und Nachteilen einmal aussehen würde." Jetzt sei die Chance da, um die Bevölkerung mitzunehmen, so Puzzovio. Das Aktionsbündnis präferiere weiterhin den Erhalt und die Modernisierung der bestehenden Standorte in Weilheim und Schongau.

Klausurtagung nach der Weihnachtspause

Laut Jochner-Weiß soll es in der Diskussion um die Krankenhäuser jetzt erst einmal "eine Weihnachtsruhe geben". Für den 16. Januar sei eine Klausur-Tagung geplant, bei der über das weitere Vorgehen beraten werden soll.