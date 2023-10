Einwohnerzahl in Weilheim-Schongau steigt kontinuierlich

Der Landkreis Weilheim-Schongau gibt die neuesten Einwohnerzahlen bekannt. Etliche kleine Dörfer verzeichnen ein sehr starkes Wachstum. Auch Pähl ist darunter.

Die Einwohnerzahl des Landkreises Weilheim-Schongau nähert sich zügig der Marke 140.000 an. Das zeigen die neuesten statistischen Zahlen, die jetzt das Landratsamt mitgeteilt hat. Zur Jahresmitte lebten demnach zwischen Starnberger See und dem Auerberg 138.818 Menschen. Binnen eines halben Jahres erhöhte sich die Bevölkerungszahl um 610 Personen beziehungsweise um 0,4 Prozent. Seit des bislang letzten Zensus zum Stichtag 9. Mai 2011 hat sich die Einwohnerzahl um 7,8 Prozent von 128.761 auf 138.818 erhöht. Der Zuwachs entspricht damit fast der Einwohnerzahl der Marktgemeinde Peiting.

Blickt man über die vergangenen zwölf Jahre, fallen zwei Tendenzen in der demografischen Entwicklung des Landkreises auf. Das Wachstum im Raum Weilheim ist stärker ausgeprägt als im Raum Schongau und etliche kleine Gemeinden sind erheblich stärker gewachsen als die größeren Orte. Während im Gebiet des Altlandkreises Weilheim zur Jahresmitte 88.743 Menschen gemeldet waren, waren es im Schongauer Gebiet 50.075.

So hat sich beispielsweise Pähl überdurchschnittlich dynamisch entwickelt und gehört mit einem Einwohnerplus von 13 Prozent zu den wachstumsstärksten Gemeinden. Darüber liegen nur Ingenried (plus 19,5 Prozent), Eglfing (plus 17,5), Antdorf (plus 16,4), Bernried (plus 16,1), Sindelsdorf (plus 15,2) und Eberfing (plus 14,1).

Eher durchschnittlich fiel die Einwohnerzunahme mit 8,3 Prozent in Raisting aus: Lebten 2011 dort 2187 Personen, waren es zum Stichtag 30. Juni 2369.

Mehr Einfluss als die Landgemeinden haben für die Gesamtbilanz die Entwicklungen in den großen Kommunen. Da ist das Bild unterschiedlich. Einerseits gehören Weilheim (plus 10,4 Prozent, aktuell 23.319) und Schongau (plus 8,8 Prozent, 12.662) zu den überdurchschnittlich wachsenden Orten. Erheblich schwächer ist die Entwicklung der Stadt Penzberg (plus 4,9 Prozent, 16.785) und der Marktgemeinden Peißenberg (plus 4,1 Prozent, 12.852) und Peiting (plus 3,4 Prozent, 11.782). Die weiteren Gemeinden mit relativ niedrigen Wachstumsraten liegen vorwiegend im Altlandkreis Schongau, beispielsweise Altenstadt (plus 2,4 Prozent, 3306), Hohenpeißenberg (plus 2,7 Prozent, 3882) und Burggen (plus 3,7 Prozent, 1743).

Ein Ausreißer im Raum Schongau ist Ingenried: Dort erhöhte sich die Bevölkerungszahl innerhalb von zwölf Jahren von 928 auf 1109, was mit 19,5 Prozent den stärksten Anstieg im gesamten Landkreis darstellt. Mit Ingenried übersprang auch Eglfing die 1000-Einwohner-Marke, sodass es im Kreis Weilheim-Schongau jetzt nur noch zwei Gemeinden mit weniger Einwohnern gibt: Schwabbruck (989) und Prem (968).