Landwirte im Oberland sorgen sich um ihre Zukunft

Die Landwirte im Oberland, die kleine Höfe traditionell bewirtschaften, sorgen sich angesichts immer weiter steigender Pachtzinsen um ihre Zukunft.

Der Aidlinger Landwirt und Vorsitzende der "AbL-Regionalgruppe Oberland" Rudolf Kühn ist ins Landratsamt Weilheim gekommen, um die Landrätin des Landkreises Weilheim-Schongau, Andrea Jochner-Weiß, über ein drängendes Problem der Bauern zu informieren. Zusammen mit seinem Ohlstadter Kollegen Leonhard Zach übergab er der Landrätin eine Broschüre, in der die "Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft" (AbL) ihre Position zur Verpachtung von Grundstücken der öffentlichen Hand darlegt. Die Übergabe war Teil einer bundesweiten Aktion der AbL.

Die Landwirte, die kleine Höfe in traditioneller Weise bewirtschaften, sehen sich laut Kühn gefährdet, wenn der erzielbare Pachtzins bei der Auswahl des Pächters im Vordergrund steht. Dies würde die Preise immer weiter in die Höhe treiben, so weit, dass bäuerliche Betriebe sie nicht mehr zahlen könnten.

Gemeinwohl muss im Vordergrund stehen

Die AbL fordert ein Umdenken. Das Gemeinwohl müsse in den Vordergrund gestellt werden, ökologische, soziale und agrarstrukturelle Aspekte müssten stärker berücksichtigt werden. Dazu gehörten unter anderem die Zahl der Arbeitsplätze und die Produktion von Lebensmitteln vor Ort zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, wofür die AbL weltweit stehe. Auch Biodiversität und Tierwohl sollten berücksichtigt werden. Der ausführliche Forderungskatalog steht auf der Website "abl-bayern.info".

Jochner-Weiß sieht wenig Handlungsmöglichkeiten, da der Landkreis nur eine landwirtschaftliche Fläche habe. Sie sagte aber zu, das Thema in der nächsten Dienstbesprechung mit den Bürgermeistern anzusprechen. Die Kommunen im Landkreis hätten viele Flächen und könnten bei der Neuverpachtung über die von der AbL geforderten Vergabekriterien nachdenken. Zur Information wolle sie den Bürgermeistern die von der AbL erstellte Broschüre übergeben, in der auch Transparenz bei der Ausschreibung und der Kommunikation der Auswahlkriterien gefordert wird.

