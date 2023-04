Ambulanten Dienste im Landkreis Weilheim-Schongau bilden neues Netzwerk

Zahlreiche Herausforderungen, wie zum Beispiel der Fachkräftemangel in der ambulanten Pflege, sollen gemeinsam besser bewältigt werden.

Erstmals trafen sich im Landratsamt Weilheim-Schongau die ambulanten Pflegedienste des Landkreises Weilheim-Schongau zum gegenseitigen Austausch, um die großen Herausforderungen besser bewältigen zu können. Die Treffen sollen künftig regelmäßig in vierteljährlichem Turnus stattfinden, wie die Organisatoren ankündigten.

Die ambulante Pflege der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Weilheim-Schongau ist ein wichtiger Bereich und ein entscheidender Punkt, wenn es um die Themen Autonomie, Verbleib in der eigenen Häuslichkeit und Entlastung pflegender Angehöriger geht. So wurde im vergangenen Jahr der Pflegestützpunkt ins Leben gerufen, der seither in Schongau, Weilheim und Penzberg eine unabhängige, neutrale und kostenlose Beratung anbietet.

Im Zuge der Eröffnung des Pflegestützpunkts wurde eine Umfrage unter wichtigen Netzwerkpartnern – darunter die ambulanten Dienste im Landkreis – durchgeführt. Ein Ergebnis daraus: Die Dienste wünschen sich ein Treffen zum Austausch zwischen den Diensten, jedoch auch mit der Seniorenfachstelle und dem Pflegestützpunkt. Dieses wurde nun durch die Seniorenfachstelle des Landratsamts Weilheim-Schongau organisiert und durchgeführt.

Der demografische Wandel und Kostensteigerungen sind Herausforderungen

"Die demografische Entwicklung, die Corona-Pandemie, die Kostensteigerungen, der Fachkräftemangel und vieles mehr stellen unsere ambulanten Dienste aktuell vor sehr große Herausforderungen“, sagte Peter Steigenberger, Sachgebietsleiter des Sozialamts. Um dem Wunsch nach Vernetzung nachzukommen und über aktuelle Themen sprechen zu können, habe man, so Steigenberger, die ambulanten Dienste sowie Akteure der Hospiz- und Palliativversorgung als wichtige Netzwerkpartner und Akteure in der Pflege zu einem ersten Treffen eingeladen.

Zahlreiche Vertreter der Dienste waren dieser Einladung gefolgt und brachten sich mit Impulsen, Erfahrungsberichten und Anregungen positiv ein. "Wir freuen uns sehr über den regen Austausch zu den gemeinsamen Themen, die uns auf den Nägeln brennen“, sagte Stephanie Hör von der Seniorenfachstelle. "Wir haben im Zuge dessen beschlossen, die Treffen vierteljährlich fortzuführen.“ Ziel sei es, gemeinsam Themen zu bearbeiten, im Gespräch zu bleiben, und sich mit weiteren wichtigen Akteuren aus der Region zu vernetzen. Und: "Die Vielzahl an Herausforderungen im Bereich der Pflege bedürfen neuer und kreativer Lösungsansätze und Strategien, diese möchten wir gemeinsam angehen“, betonte ihre Kollegin Lisa Merlonetti.

Lesen Sie dazu auch

Es braucht kreative Lösungsansätze im Bereich der Pflege

Bereits nach dem ersten Treffen gab es ein erstes Ergebnis, über das sich alle freuten: Die ambulanten Dienste, welche Nachwuchs ausbilden, haben sich in Form eines Flyers und auf einem Plakat bei der Ausbildungsmesse in der neuen Berufsschule Weilheim und bei der Ausbildungsmesse SAM in Schongau präsentiert, um gemeinsam für einen Ausbildungsberuf in der ambulanten Pflege zu werben.

Weitere Informationen zur Seniorenfachstelle und zum Pflegestützpunkt finden Sie auf der Homepage des Landratsamts unter www.weilheim-schongau.de (AZ)