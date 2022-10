Pähl: Mehrere Verletzt bei Unfall auf der B2

Auf der B2 bei Pähl ereignet sich ein Unfall. Mehrere Fahrzeuge sind darin verwickelt. Auch mehrere Personen werden verletzt.

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat sich am Dienstag (4. Oktober) auf der B2 bei Pähl (Landkreis Weilheim-Schongau) ereignet. Zwei Personen wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Laut Polizeibericht übersah ein 84 Jahre alter Autofahrer war von Weilheim in Richtung Starnberg unterwegs und übersah beim Abbiegen den entgegenkommenden Pkw eines 52-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 84-Jährigen auf das Fahrzeug dahinter geschoben.

Der 84-Jährige und seine Beifahrerin wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kamen mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 16.500 Euro geschätzt. (AZ)

