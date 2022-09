Unsichere Autofahrerin gefährdet Kinder in Weilheim

Eine Frau fährt durch Weilheim und macht nicht einmal vor dem Bordstein halt. Aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise wird die Polizei alarmiert.

Nicht einmal auf dem Gehweg waren Kinder in Weilheim am Donnerstag, 22. September, kurzzeitig sicher. Gegen 12 Uhr befuhr eine 84-jährige Frau aus dem Weilheimer Umland die B2 in Weilheim. Auf Höhe des Amtsgerichts fiel sie einer anderen Verkehrsteilnehmerin durch ihre unsichere Fahrweise auf; unter anderem fuhr sie kurzzeitig auf den Gehweg, wo sie fast mehrere Kinder angefahren hätte, heißt es im Polizeibericht.

Polizei bezweifelt die Fahreignung der Autofahrerin

Die Autofahrerin konnte im Anschluss auf ihrer Fahrt in Richtung Starnberg angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurden mehrere körperliche Beeinträchtigungen festgestellt, die zumindest Zweifel an ihrer Fahreignung aufkommen lassen.

Deswegen wird durch die Polizei über Staatsanwaltschaft und Führerscheinstelle darauf hingewirkt, dass der Frau, soweit notwendig, die Fahrerlaubnis entzogen wird, teilt die Polizeiinspektion Weilheim mit.

In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass sich Eltern hier melden, deren Kinder durch einen schwarzen Renault gefährdet wurden.

Lesen Sie dazu auch