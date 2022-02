Region Ammersee

Corona beflügelt Immobilienmarkt im Kreis Landsberg

Plus In der Pandemie geht der Trend zu „homeoffice-fähigen“ Wohnungen – Wüstenrot in Landsberg profitiert davon. Die Beschäftigten freuen sich über mehrere Auszeichnungen.

Von Dagmar Kübler

Der Sekt stand schon parat beim Pressegespräch in den Räumen von Wüstenrot in der Schongauer Straße in Landsberg, die das Unternehmen vor drei Jahren, als es seinem Domizil in der Spöttinger Straße den Rücken kehrte, bezog. Grund zum Feiern gab es genug, und zur Überbringung der Preise und Auszeichnungen war auch eigens Jochen Dörner, Geschäftsführer der Wüstenrot Immobilien Deutschland, aus Stuttgart angereist. Gleich mehrere Personen des Wüstenrot-Teams konnten mit Superlativen aufwarten und Preise einheimsen.

