Die A96 ist nach Unfall bei Gilching in Richtung Lindau seit Stunden gesperrt

Am Donnerstagvormittag gegen 8.20 Uhr ereignete sich auf der A96 in Richtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Gilching und Oberpfaffenhofen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Pkw, informierte die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck. Eine 66-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Starnberg war aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Pkw mit der rechten Leitplanke sowie Mittelleitplanke kollidiert und im Anschluss entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen. Die Frau musste in ein Klinikum eingeliefert werden. Dort werde auch die Schwere der Verletzungen festgestellt, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. An den Leitplanken sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck bittet um Zeugenhinweise zu Unfall auf der A96

Die Fahrbahn in Richtung Lindau ist aktuell immer noch gesperrt, informierte die Polizei kurz vor 13 Uhr. „Derzeit wird der Verkehr an der Anschlussstelle Gilching von der Autobahn abgeleitet. Die Autobahn bleibt voraussichtlich noch die nächste halbe Stunde gesperrt“, heißt es in der Mitteilung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 089/89118-0 zu melden. (AZ)