Dividenden: Warum Aktien weiter ins Anlegerdepot gehören

Zinsen machen den Dividenden wieder Konkurrenz. Für langfristig orientierte Anleger bleiben Aktien aber interessant, findet der Landsberger Vermögensmanager Josef Erdt - Serie Teil 3.

In den vergangenen 18 Monaten haben die Notenbanken die Leitzinsen nach oben geschraubt. Damit ist auch die Verzinsung von Anleihen sowie von Tages- und Festgeld gestiegen. Viele Anleger fragen sich jetzt: Kann ich meine Anlageziele künftig mit solchen risikoarmen Zinsprodukten erreichen – oder komme ich auch 2024 nicht an Aktien und ihren Dividenden vorbei?

In den Jahren der Nullzinsen war klar: Wer Vermögen aufbauen beziehungsweise nach Abzug der Inflation steigern will, muss sich Aktien ins Depot legen. Der Slogan lautete zu Recht: „Dividenden sind der neue Zins“. So können Anleger, die einen Indexfonds (ETF) auf den globalen Aktienmarkt kaufen, langfristig mit einer annualisierten Rendite von etwa acht Prozent rechnen. Und: „Einen großen Teil dieser Erträge machen mit rund 50 Prozent die Dividenden aus“, sagt Josef Erdt von der bankenunabhängigen Partners Vermögensmanagement AG in Landsberg.

Anleihen sind weniger anfällig für Kursschwankungen

In der Tat hat sich der Deutsche Aktienindex (DAX), der die Dividenden beinhaltet, in den vergangenen zehn Jahren gut verdoppelt. Der DAX-Kursindex ohne Dividenden brachte es in dieser Zeit nur auf einen Wertzuwachs von rund 55 Prozent. Ähnlich sieht dies in den USA aus.

Doch angesichts höherer Zinsen fragen sich viele Anleger, ob sie mit schwankungsärmeren Anleihen nicht auch auf einen grünen Zweig kommen könnten. Schließlich beläuft sich die Umlaufrendite als Maß für die Rendite der als sicher geltenden Anleihen auf rund 2,8 Prozent – nach minus 0,5 Prozent vor drei Jahren. Mit Anleihen erstklassiger Unternehmen sind je nach Laufzeit aktuell sogar bis zu vier Prozent möglich. Dennoch glaubt Josef Erdt nicht, dass Schuldtitel die Aktien im Depot künftig ersetzen können.

Anleihen kurzfristig – Aktien langfristig

„Zum einen bewegt sich die Inflation mit 4,5 Prozent noch deutlich über den attraktivsten Zinsen, die sichere Schuldner derzeit bieten“, so der Vermögensprofi. Somit würden Anleger mit Anleihen an Kaufkraft verlieren, während das bei Aktien wegen der langfristig zu erwartenden höheren Rendite nicht so sei. Zum anderen hält er den Vergleich zwischen Zins und Dividende für unglücklich, da beide Anlageklassen unterschiedliche Risikoprofile hätten. Investments in Aktien seien grundsätzlich langfristig zu sehen und brächten die durchschnittliche Rendite von acht Prozent unabhängig von der Höhe der Zinsen. In Anleihen indes würde eher kurzfristig investiert. Im Fokus stehe dabei nicht ein hoher Kursgewinn, sondern vor allem der Zinskupon. Anleihen sollten ein Aktiendepot daher ergänzen, nicht ersetzen.

Und was ist von der kommenden Dividendensaison zu erwarten? Vermögensmanager Erdt geht davon aus, dass die Dividendenrendite der DAX-Konzerne im Durchschnitt bei knapp vier Prozent liegen wird, in Einzelfällen wie der Allianz-Aktie sogar bei bis zu fünf Prozent. In Europa sieht die Situation ähnlich aus. Die kommende Dividendensaison bewertet Erdt daher als vielversprechend.

In den Vereinigten Staaten werden Dividenden vierteljährlich bezahlt

Wer auf Dividenden als zusätzliches Einkommen angewiesen ist, sollte auch einen Blick in die USA werfen. Dort werden jedes Quartal Dividenden gezahlt statt, wie in Deutschland üblich, einmal jährlich. „In der Kombination mit einzelnen US-Aktien beziehungsweise mit globalen Dividendenfonds oder ETFs lässt sich über das ganze Jahr hinweg ein solider Strom von Liquidität erzeugen“, so der Vermögensprofi. Um in diesen Genuss zu kommen, ist es bei Fonds und ETFs Voraussetzung, dass Anleger die ausschüttende Variante wählen.

Die Ausschüttungen der Unternehmen, die Mitglied im Deutschen Aktienindex (DAX) sind, haben in den vergangenen 20 Jahren deutlich zugelegt. Lagen die Dividenden der DAX-Konzerne im Jahr 2003 noch bei rund zehn Milliarden Euro, überschritten sie in den Jahren 2022 und 2023 die Marke von 50 Milliarden. Allerdings sind seit Ende 2021 nicht mehr 30, sondern 40 Unternehmen im DAX gelistet. Dadurch ist in den Dividendenzahlungen von 2022 und 2023 ein statistischer Effekt enthalten. Ohne diesen Effekt dürften die Ausschüttungen vermutlich bei knapp 40 Milliarden Euro liegen.