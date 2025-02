Mädels der Lechrain Volleys zu Besuch beim Training der Bundesligaprofis

Für Julia Czermak (Zweite von links) sollte der 10. Februar 2025 ein ganz besonderer Tag werden. Sie wurde von Spielerinnen und Trainern des A-Kaders der Lechrain Volleys zur Spielerin des Jahres gewählt. Als Gewinnerin erhielt sie neben einem Trikotgeschenk von ihrem Trainer Stefan Huber zusätzlich noch ein weiteres Trikot von WWK Herrsching mit allen Unterschriften der Bundesligastars. Zudem durfte sie zusammen mit drei weiteren Spielerinnen beim Training des Volleyball-Bundesligisten WWK Herrsching zusehen. Vor Trainingsbeginn gab es noch ein gemeinsames Foto mit ihrem Vorbild Keisuke Matsuo, dem Libero von Herrsching. Die Kriterien für die Wahl waren 40% Spielerinnenvotum, 40% Trainervotum und 20% Trainingsbeteiligung. Bei dem Votum sollten Leistung, Entwicklung innerhalb des letzten Jahres und soziales Verhalten gegenüber dem Team berücksichtigt werden. Am Ende lag sie knapp vor Sarah Walz (rechts im Bild) und Romy Sterner (nicht im Bild). Ebenfalls mit dabei waren Sophie Amor und Marlene Schmalz. Auch für Sarah und Romy gab es ein Trikot zur Anerkennung von ihrem Trainer Stefan Huber geschenkt. Die Nachwuchs-Volleyballerinnen waren beeindruckt von dem, was sie im Training an Athletik, Dynamik, Ballkontrolle sahen. Im Anschluss an das Training durften sie Bob Ranner, dem Trainer von Herrsching, Fragen stellen; z. B. „nach welchen Kriterien er als Trainer die Spieler auswählt?“ Die Antwort überraschte alle, denn neben dem spielerischen Leistungsvermögen ist für ihn vor allen Dingen wichtig, dass ein Spieler sich zu 100% auf sein Training einlässt. Ein Standpunkt den Stefan Huber, dem Trainer des A-Kaders, sehr gut nachvollziehen kann. Talent allein reicht nicht. Für ihn zählt ebenfalls die Einstellung, die Trainingsbereitschaft und der Wille sich zu verbessern und gewinnen zu wollen, sehr viel.

