Polizei sucht Zeugen: Täter kappen Stromleitung zu Geldautomaten

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Landsberied aufzubrechen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 1.36 Uhr kappten unbekannte Täter die Stromzuleitung zu dem Geldautomaten einer Außenstelle des Geldinstituts an der Babenrieder Straße. Der Versuch, den Automaten mittels Werkzeug zu öffnen und so an das Geld zu gelangen, misslang, sodass die Täter in der Folge ohne Beute flüchteten. In den frühen Morgenstunden verständigte eine Zeugin die Polizei.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden. (AZ)