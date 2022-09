Die im Landkreis Landsberg bekannte Künstlerin "La Frascetta" ist gestorben

Die im Landkreis Landsberg bekannte Künstlerin Gerti Wimmer ist im Alter von fast 88 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Gerti Wimmer, in der Kulturszene auch als „La Frascetta“ bekannt, ist gestorben. Am 20. September wäre die Künstlerin, die nicht zuletzt durch viele Ausstellungen im Schondorfer Studio Rose bekannt wurde, 88 Jahre alt geworden. Jetzt wird sie an ihrem Geburtstag in Landshut zu Grabe getragen, wo sie bis zuletzt im Kreise ihrer Familie lebte.

Zwischen Malerei und Skulptur

Ihre letzte Vernissage am Ammersee veranstaltete sie 2019, bevor sie ihr Atelier in Eching auflöste und nach Landshut zog. Über ihre Arbeiten sagte der Herausgeber der Edition Kulturland, Stefan Boes: „Wenn man Wimmers Wirkungsstätten in den USA, Südkorea, England und Italien mit imaginären Linien verbindet, dann liegt Schondorf in der Mitte.“

„La Frascettas“ Werke waren geprägt von einem ganz eigenständigen Stil zwischen Malerei und Skulptur.

Lesen Sie dazu auch