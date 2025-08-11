Polizei verbietet Landwirt in Wessobrunn Weiterfahrt mit Traktor samt Anhänger

Am Sonntagmittag, 10. August, wurde gegen 12 Uhr ein 47-jähriger Landwirt aus dem Landkreis auf der Staatsstraße 2057 im Bereich Zellsee mit seinem Traktor und einem Anhänger angehalten und kontrolliert.

Der Traktorfahrer hatte gleich gegen mehrere Vorschriften verstoßen. Unter anderem führte er laut Polizeibericht am Anhänger kein Wiederholungskennzeichen mit. Schwerer wiegen dürfte aber die Tatsache, dass zwei der vier Kinder, die der Mann dabei hatte, auf einer am Traktor angebrachten Schiene im Bereich der Anhängerkupplung standen. Diese beiden Kinder sind nach Angaben der Polizei in Weilheim zehn und elf Jahre alt.

Dem Landwirt wurde die Weiterfahrt verboten und die Kinder mussten laut Polizeibericht vor Ort abgeholt werden. Gegen den 47-Jährigen wurden nach Angaben der Polizei diverse Anzeigen eingeleitet. (AZ)