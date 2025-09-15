„Mothers Baby“ und Leonie Benesch triumphieren beim FSFF 2025

Im Rahmen des 19. Fünf Seen Film Festivals (FSFF) wurde Leonie Benesch mit dem Hannelore-Elsner-Preis ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Regisseurin Petra Volpe, in deren Film „Heldin“ Leonie Benesch eine leidenschaftliche, fürsorgliche Pflegefachkraft spielt, deren Nachtschicht aus dem Ruder zu laufen droht. Der Film war im Anschluss an die Preisverleihung zu sehen, am Filmgespräch nahm neben Leonie Benesch und Petra Volpe auch Editor Hansjörg Weißbrich teil. Leonie Benesch folgt als siebte Preisträgerin auf Barbara Auer, Nina Hoss, Birgit Minichmayr, Sandra Hüller, Paula Beer und Corinna Harfouch. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro wird gestiftet von Susanne und Carsten Zehm. Festivalleiter Matthias Helwig würdigte die Preisträgerin auf der Bühne: "Leonie Benesch zeigt die Personen, die sie auf der Leinwand darstellt, außergewöhnlich authentisch. Als sie gerade bei der Preisverleihung angekommen ist und aus dem Auto stieg, ging eine Pflegefachkraft auf sie zu und bedankte sich für die Darstellung in „Heldin“. Das ist eine der größten Auszeichnungen, die eine Schauspielerin bekommen kann. Wie Leonie Benesch diese Figur spielt, ist einfach stimmig. Man schaut ihrer Darstellung zu und staunt."

Im internationalen Hauptwettbewerb um den Fünf Seen Filmpreis wurde der Film „Mother‘s Baby“ der österreichischen Regisseurin Johanna Moder ausgezeichnet. Die Hauptdarstellerin Marie Leuenberger nahm den Preis entgegen. „Mother‘s Baby“ ist eine Koproduktion aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Drehbuch schrieb Johanna Moder gemeinsam mit Arne Kohlweyer. Der Film handelt von der 40-jährigen Dirigentin Julia, gespielt von Marie Leuenberger, die durch eine erfolgreiche Behandlung in einer privaten Klinik schwanger wird. Bei der Geburt kommt es zu Komplikationen, das Baby wird umgehend zur Notversorgung gebracht. Als Julia es am nächsten Tag in den Händen hält, fremdelt sie mit dem Neugeborenen - und bald hat sie Zweifel, ob es wirklich ihr Kind ist.

Icon vergrößern Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises mit (von links) Matthias Helwig, Leonie Benesch, Petra Volpe und Hansjörg Weißbrich Foto: Jörg Reuther Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises mit (von links) Matthias Helwig, Leonie Benesch, Petra Volpe und Hansjörg Weißbrich Foto: Jörg Reuther

Aus der Jurybegründung: „Die Jury hat sich für einen Film entschieden, der seine Geschichte zunächst mit leiser Intensität und dann immer stärkerer Wucht erzählt. Auf eine intensive und hochkomplexe Art stellt "Mother's Baby" Fragen. Es geht um Mutterschaft, um die Ansprüche an sich selbst in einer auf Perfektion drängenden Welt, es geht um Wahrnehmung und Wirklichkeit.“ Die Inszenierung schaffe Momente, die an die Grenzen des Ertragbaren gehen. Große Momente wie die Entbindung, die ein fast physisches Erleben wird. Neben einem durchwegs überzeugenden Ensemble hebt die Jury, bestehend aus Barbara Auer, Katalin Gödrös, Ulrich Limmer, Laila Stieler und Hansjörg Weißbrich, ganz besonders die schauspielerische Leistung von Marie Leuenberger hervor. „Sie schafft eine ambivalente, sperrige, facettenreiche Figur, nicht immer sympathisch, aber wir wollen ihr unbedingt folgen und sind auf ihrer Seite.“ Der Fünf Seen Filmpreis ist mit 5000 Euro dotiert, wird vom Landratsamt Starnberg gestiftet und geht an die Regisseurin des Films.

Der Dokumentarfilmpreis geht an den Film „Briefe aus der Wilcza“ des indischen Filmemachers Arjun Talwar. Den Perspektive Spielfilmpreis gewinntAlissa Jung mit „Paternal Leave“, mit dem Short Plus Award wird der Film „Som Doma“ von Luca-Els Mauritz und Lukas Mutschler ausgezeichnet. Der Kurzfilmpreis „Goldenes Glühwürmchen“ geht an „Rückblickend betrachtet“ von Mila Zhluktenko und Daniel Asadi Faezi. Und die Gewinner des Video-Art-Kurzfilmpreises mit „Love at first byte“ sind Felizitas und Theresa Hoffmann.