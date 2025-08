Spendenaufruf: Krankheit der 13-jährigen Anna bringt Dießener Familie ans Limit

Anna Jahnke ist ein fröhliches und aufmerksames Kind und sie benötigt sehr viel Unterstützung im Alltag durch ihre Eltern und kostspielige Hilfsmittel, weil es Komplikationen bei der Geburt im Krankenhaus gab. Anna hat eine dyskinetische Spastik, die sich durch ein ständiges Wechselspiel zwischen extremer Anspannung und plötzlicher Erschlaffung der Muskulatur äußert. Die 13-Jährige ist auf den Rollstuhl angewiesen. Ihre Tante hat einen Spendenaufruf im Internet gestartet, um der Familie aus Dießen zu helfen.

Die Schwangerschaft im Jahr 2011 sei unkompliziert verlaufen, erinnert sich ihre Mutter Johanna Billhardt-Jahnke. Erst unmittelbar vor der Geburt, als sie schon in der Klinik war, gab es Probleme. „Mir war übel. Plötzlich bekam ich Fieber und spürte, dass etwas nicht stimmte. Bei Anna kam es in einer späten Phase der Geburt zu einem Sauerstoffmangel. Wir haben erst im Nachgang von mehreren Komplikationen erfahren.“

Seit Jahren keine Einigung mit dem Krankenhaus

Seit Jahren versuchen sie vergebens, sich mit dem Krankenhaus zu einigen. Jetzt steht der Gang vor das Gericht im Raum. Die Anwaltskosten, die voraussichtlich erheblich sein werden, muss die Familie tragen. „Wir haben vor der Geburt nicht damit gerechnet, dass der Fall eintreten könnte und danach erst eine entsprechende Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, die uns hilft, wenn es um nicht bewilligte Hilfsmittel geht“, so die Mutter.

Die Krankenkasse decke vieles aus dem Hilfsmittelkatalog ab, sagt Johanna Billhardt-Jahnke. Schwierig werde es bei individuellen Anpassungen oder Leistungen, die nicht im Katalog stehen. Jüngste Beispiele seien ein Muskelstimulationsanzug und ein computergesteuerter Lauftrainer gewesen, der Spastiken erkennt und entsprechend reagiert. „Beide Hilfsmittel haben wir getestet, Anna hatte große Freude daran.“ Aber die Kosten (50.000 bis 60.000 Euro allein für den Lauftrainer) wurden nicht übernommen. „Bei solchen Beträgen müssen wir genau abwägen, wofür wir unsere Kraft und Mittel einsetzen – aktuell war das behindertengerechte Auto vorrangig“, erklärt die Mutter.

Mutter gibt ihren Beruf als Architektin auf

Sie hat ihren Beruf als Architektin aufgegeben, um sich um die Tochter kümmern zu können, arbeitet in sehr begrenztem Umfang aber noch als Illustratorin. Der Vater, Alleinverdiener der Familie, ging den Schritt in die Selbstständigkeit, um flexibler zu sein, aber auch weil er als freiberuflicher Architekt mehr verdienen kann als in einer Anstellung. Als seine Schwester die Spendenaktion ins Gespräch brachte, war er zunächst überrascht. „Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, es ist aber schön, welche Anteilnahme und Hilfsbereitschaft das ausgelöst hat.“

Bislang kamen über 24.000 Euro zusammen. Die kann die Familie gut brauchen. Die Krankenkasse zahle zwar beispielsweise Windeln – Anna ist inkontinent – das Produkt sei aber nicht dicht und verursache Wundstellen bei Anna, weswegen die Familie jeden Monat allein 500 Euro für geeignete Windeln ausgibt. Weil der Körper ihrer Tochter permanent in Bewegung ist, schwitzt sie viel. Ein- bis zweimal am Tag muss sie deswegen umgezogen und die Kleidung und der Bezug des speziell für Anna modifizierten Rollstuhls gewaschen werden.

Auch beim Essen braucht sie Unterstützung. Nachts liegen mehrere Decken mit einem Gesamtgewicht von 20 Kilogramm auf Anna, damit sie liegen bleibt und sich nicht weh tut. Ein Elternteil schläft immer bei ihr im Zimmer. „Unterstützung durch zusätzliche Personen wird für uns zunehmend wichtiger, weil wir merken, dass wir körperlich und seelisch an unsere Grenzen kommen. Ohne regelmäßige Auszeiten ist es auf Dauer schlicht nicht zu schaffen“, sagt Oliver Jahnke.

Anna hat einen jüngeren Bruder

Bis Anna acht Jahre alt war, sei die Situation noch stemmbar gewesen. Seitdem werde es wegen der körperlichen Veränderungen und steigenden Kosten aber immer herausfordernder, sagt er, um im nächsten Moment wieder mit seiner Tochter zu scherzen und optimistisch nach vorn zu blicken. Und dann ist da ja noch der jüngere Bruder Joona. „Er ist sehr herzlich im Umgang mit seiner Schwester, aber leider steht er immer etwas zurück, weil es nicht anders geht“, bedauert die Mutter.

Die Grundschule hat Anna drei Jahre in Dießen besucht und ist dann gewechselt. „Das war eine tolle Klasse und eine tolle Lehrerin. Sie haben Anna eingebunden und einige sind auch zum Spielen vorbeigekommen“, erinnert sich Johanna Billhardt-Jahnke. Damals hatte Anna zwei Schulbegleiterinnen. Inzwischen besucht sie die Rudolf-Steiner-Schule in Augsburg, die die Kinder gezielter fördern kann. Noch wird sie von einer Krankenschwester und einer Schulbegleitung betreut, doch die Bildungseinrichtung hat signalisiert, dass es ohne Pflegekraft absehbar nicht mehr geht.

Die Stehschale hilft Anna dabei, die für sie ungewohnte Körperposition zu üben.

Und über allem steht die Frage, wie die Zukunft aussieht. „Wichtig ist jetzt, dass Anna mobilisiert wird“, sagt ihre Mutter. Rücken und Hüfte sorgen für körperliche Probleme, berichtet Oliver Jahnke. Die Familie hat eine Stehschale. Die ermöglicht es Anna, diese Körperhaltung zu üben und zu stabilisieren. Der Lauftrainer ist weiter ein großer Wunsch. Mit Blick etwas weiter voraus, geht es auch darum, dass Anna für ihr ganzes weiteres Leben versorgt ist, da sie immer Hilfe benötigen wird, sagt Johanna Billhardt-Jahnke.

Wer die Familie unterstützen möchte, kann dies über die Internetplattform www.gofundme.com tun. Wer in der Suchfunktion die Begriffe Anna und Dießen eingibt, landet bei dem Spendenaufruf.