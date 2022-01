Luftgewehr

FSG Dießen kämpft um Verbleib in der 1. Bundesliga

Stephan Sanktjohanser und seine Mannschaftskollegen von der FSG Dießen wollen am Sonntag den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Süd schaffen. Sie kämpfen in Pforzheim gegen vier andere Luftgewehrteams um einen von zwei freien Plätzen.

Plus Für die Schützen aus Dießen steht die Relegation zur 1. Bundesliga Luftgewehr an. In Pforzheim trifft die FSG auf vier Konkurrenten. Worauf es für das Team vom Ammersee ankommt.

Von Karlheinz Fünfer

In Pforzheim entscheidet sich am Sonntag, 30. Januar, ob auch in der kommenden Saison am Ammersee Teams der höchsten deutschen Luftgewehrklasse antreten oder ob die FSG Dießen nach nur einem Jahr wieder zurück muss in die 2. Bundesliga. So sind die Aussichten für das Ammerseeteam.

