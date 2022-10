FSG Dießen legt in der Bundesliga wieder an

Plus Das Luftgewehrteam von Dießen geht ins zweite Wochenende in die Bundesliga. Die Chancen auf Punkte stehen gut.

Voller Selbstbewusstsein fährt das Luftgewehrteam der FSG Dießen zum zweiten Wettkampftag der 1. Bundesliga Süd nach Coburg. Die starken Auftritte beim Saisonauftakt zu Hause geben berechtigte Hoffnungen, dass das Quintett auch aus dem Norden Bayerns Punkte mitbringt. Auch wenn die Inderin Shreya Agrawal diesmal nicht mit im Aufgebot ist.