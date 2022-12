Luftgewehr

06:02 Uhr

Für die FSG Dießen gilt in der Bundesliga das Prinzip Hoffnung

Plus Das Luftgewehrteam der FSG Dießen muss um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zittern. Vor den anstehenden zwei Wettkämpfen gibt es schlechte Nachrichten.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Das hatte man sich bei der FSG Dießen ganz anders vorgestellt: Nun muss man doch wieder um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Luftgewehr zittern. Grund dafür ist die unerwartete Niederlage gegen Niederlauterbach am vergangenen Wettkampfwochenende. Ausgerechnet jetzt gibt es für die FSG vor den wichtigen Kämpfen in München schlechte Nachrichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

