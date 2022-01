Ammersee

11:20 Uhr

Luftpistole: Raistinger Pistoleros bangen um Klassenerhalt in der 2. Liga

Plus Die Raistinger Pistoleros sind vom Abstieg bedroht. Sie haben aber noch eine Chance.

Von Karlheinz Fünfer

Schlechte Karten besitzen in dieser Saison die beiden sportlichen Aushängeschilder des Schützengaus Ammersee. Nach dem Luftgewehrteam der FSG Dießen in der 1. Bundesliga müssen nun auch die Raistinger Pistoleros um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bangen. Beim letzten kompletten Wettkampftag in dieser Saison musste die SG wieder einmal zwei 2:3-Niederlagen hinnehmen und ist dadurch auf den letzten Rang abgestürzt.

