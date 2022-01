Luftpistole

18:00 Uhr

Luftpistole: Raistinger Schützen trumpfen auf und sichern Klassenerhalt

Plus Das Ammersee-Team aus Raisting überrascht mit einem Sieg gegen HSG München und bleibt so in der 2. Bundesliga.

Von Karlheinz Fünfer

Das war Maßarbeit. In der Schlussphase schafften die Raistinger Pistolenschützen in der 2. Bundesliga doch noch den Klassenerhalt. Durch einen 4:1-Erfolg über die HSG München II gelang es dem Quintett vom Südrand des Ammersees nicht nur den letzten Platz und damit den direkten Abstieg abzugeben, es kann auch die verdiente Pause einläuten.

