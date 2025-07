Immobilien am Ammersee Sechs Millionen für den Seeblick? Warum am Ammersee so viele Luxus-Villen im Angebot sind

Ein Immobilienportal listet die zehn teuersten Luxusimmobilien mit Seeblick auf: Drei davon werden am Ammersee angeboten. Wie ein Makler die Lage einschätzt.