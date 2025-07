Sechs Millionen für den Seeblick? Warum am Ammersee so viele Luxus-Villen im Angebot sind

„Das sind die zehn luxuriösesten Häuser mit Seeblick“: Das Immobilienportal immobilienscout24.de weiß gewöhnlich Bescheid angesichts der Menge der dort inserierten Liegenschaften. Und eine solche Liste verschafft dem Portal Aufmerksamkeit: Solche Rankings interessieren auch viele, deren finanzielle Möglichkeiten nicht ganz ausreichen, um ein solches Anwesen zu kaufen. Selbstredend befinden sich acht der Luxus-Liegenschaften in Bayern, aber jetzt kommt‘s: Die größte Dichte verortet das Immobilienportal am Ammersee und nicht etwa am Starnberger oder Tegernsee. Wie ein örtlicher Immobilienmakler die Luxus-Liste einordnet.

Gerald Modlinger

Herrsching

Ammersee