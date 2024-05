Machtlfing

vor 35 Min.

Brand in ehemaligem Stallgebäude löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften ist in Machtlfing beim Brand eines ehemaligen Stallgebäudes im Einsatz.

In Machtlfing gerät Montagnacht ein ehemaliges Stallgebäude in Vollbrand. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften ist vor Ort, die Löscharbeiten dauern noch an.

In der Nacht auf Montag rückt ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften zu einem Brand in einem ehemaligen Stallgebäude in Machtlfing (Gemeinde Andechs) aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Gebäude, welches nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord derzeit als Werkstatt genutzt wird, in Vollbrand. Um 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Flammen hatten nach Polizeiangaben bereits auf ein angrenzendes Einfamilienhaus übergriffen. Brand in Machtlfing bei Andechs: Feuerwehren vor Ort Die Löscharbeiten dauerten dem Bericht des Polizeipräsidiums auch am Montagvormittag noch an. Der Gebäudekomplex ist einsturzgefährdet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Utting Unbekannter legt in Uttinger Pfarrkirche Feuer

