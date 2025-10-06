Mahnungen von Inkasso-Unternehmen: Polizei in Weilheim ermittelt

Wegen Betrugs und Fälschung beweiserheblicher Daten ermittelt die Polizeiinspektion Weilheim. Anlass dafür ist, dass eine 52-jährige Frau aus Wessobrunn ein Mahnschreiben erhielt. Die Frau wurde von einem Inkasso-Unternehmen angewiesen, vorgebliche Schulden in Höhe von 360 Euro bei einer Supermarkt-Kette zu begleichen. Die 52-jährige wurde stutzig, da sie zwar die App des Unternehmens auf ihrem Smartphone, jedoch dort keine Bankdaten hinterlegt hat. Sie entschloss sich, Anzeige zu erstatten, berichtet die Polizei.

Ähnlich erging es einer 33-jährigen Frau aus Wielenbach. Sie erhielt über ein Inkasso-Unternehmen zweimal Mahnschreiben wegen eines angeblichen Pay-TV-Abonnements. Dieses hatte sie jedoch nie abgeschlossen. Der Wielenbacherin ist vollkommen schleierhaft, wer das Abo auf ihren Namen abgeschlossen haben könnte. Auf die Forderung in Höhe von gut 300 Euro ist die Frau bislang nicht eingegangen. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizeiinspektion Weilheim wegen Betrugs und Fälschung beweiserheblicher Daten. (AZ)