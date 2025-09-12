Marian Cammerer (CSU) will Bürgermeister in Dießen werden

„Miteinander mehr machen“ gab Marian Cammerer als Parole aus, nachdem ihm 31 Mitglieder des Dießener CSU-Ortsverbands ihre Stimme gegeben und ihn zum Bürgermeisterkandidaten in der Marktgemeinde Dießen gewählt hatten. Es war eine hundertprozentige Zustimmung, denn von den 31 abgegebenen gültigen Stimmen fielen alle auf den 29-Jährigen. Cammerer ist damit der nächste Bürgermeisterkandidat der Gemeinde, der vor der Kommunalwahl am 8. März 2026 offiziell ins Rennen um den Chefsessel ins Rathaus geschickt wird. Mit ihm ins Rennen gehen die amtierende Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) sowie für die SPD Marcus Noack und für die Grünen Kieran Smolka.

„Wir im Ortsverband Dießen stehen einstimmig hinter Marian Cammerer als unseren Bürgermeisterkandidaten“, betonte schon vor der Wahl Dominic Wimmer, der in der Ortsversammlung Cammerer als Kandidaten vorschlug und von einigen Dießenern selbst als Bürgermeisterkandidat gehandelt worden war. Er wolle seine Kraft als CSU-Gemeinderat in den Ort einbringen, betonte Wimmer. Marian Cammerer war dann auch der einzige vorgeschlagene Kandidat. „Als erfolgreicher Projektmanager, Kommunikationsprofi und Menschenfänger im positiven Sinne sei Marian Cammerer der richtige Mann, um Dießen voranzubringen“, so Wimmer.

Der CSU-Ortsverband in Dießen zählt zu den am stärksten wachsenden Ortsverbänden im Landkreis Landsberg

Glaubwürdigkeit, Bürgernähe, Transparenz und Entscheidungsfreudigkeit - das seien maßgebliche Eigenschaften, die er in das Amt des Bürgermeisters der Marktgemeinde Dießen einbringen könne und wolle. „Ich habe in meinem Job als Projektmanager gelernt, mit Zeit- und Kostendruck umzugehen, abgewogene Entscheidungen zu treffen und dies auch zu erklären und zu verteidigen.“ In seiner Heimat etwas voranzubringen, Dießen in „eine gute Zukunft zu führen“ und den Bürgerinnen und Bürgern nah zu sein sind Punkte auf der Bewerbungsliste des Mannes, der seit zwölf Jahren Mitglied der Dießener Feuerwehr ist. Er trat vor über sieben Jahren in die Junge Union ein und wurde Ende Juli einstimmig zum neuen Vorsitzenden der CSU Dießen gewählt. „Unser Ortsverband ist auf dem Vormarsch, er ist der am stärksten wachsende Ortsverband im Landkreis“, freut sich der Bürgermeisterkandidat.

Was aber möchte der frisch gekürte Bürgermeisterkandidat der CSU in Dießen anders, besser machen? Über den Finanzhaushalt der Marktgemeinde soll wieder öffentlich beraten werden und ein konkreter Straßenausbauplan soll erarbeitet und die Bürgerinnen und Bürger darüber zeitnah informiert werden. Eines der ersten Projekte könnte die längst überfällige Sanierung der Hofmark und der Herrenstraße sein, der aber, so Cammerer, die Sanierung der Schützenstraße vorangestellt werden sollte. Eine zeitnahe pragmatische Lösung für das Projekt „Drei Rosen“ soll angegangen werden und vor allem: „Offene, transparente Kommunikation ist das A und O aller Vorhaben. Ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger Antworten auf ihre Fragen bekommen und ich möchte Bürgermeister für alle Bürgerinnen und Bürger sein.“

„Wir werden uns künftig nicht mehr alles leisten können, das gehört zur Wahrheit dazu“, sagt der CSU-Bürgermeisterkandidat der Marktgemeinde Dießen

Gleichzeitig betonte Cammerer in seiner Bewerbungsrede im voll besetzten Saal des Unterbräus, dass er sich natürlich wünsche, in den kommenden sechs Jahren alle offenen Themen umsetzen zu können. „Aber wir müssen ehrlich sein: Es wird immer neue Aufgaben und Herausforderungen geben, die hinzukommen..“

Mit einer weiß-blau geschmückten Schaufel, die Cammerer nach seiner Kür zum Bürgermeisterkandidaten der CSU überreicht wurde, soll symbolisch die anstehende Arbeit in der Marktgemeinde angegangen werden. „Meine Heimat liegt mir am Herzen, deshalb will ich Bürgermeister in Dießen werden. Ich will raus aus der Boxengasse und rauf auf die Rennstrecke“, so Cammerer, für den es eines der größten Geschenke an seinem 30. Geburtstag, am 9. März 2026, wäre, als neu gewählter Bürgermeister des Marktes Dießen aufwachen zu können.