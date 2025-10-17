Markthalle in Dießen: Ein einzigartiges Angebot im Landkreis Landsberg

Manchmal braucht es nur eine Person oder eine kleine Gruppe, die entschlossen anpackt, Durchhaltevermögen beweist und etwas Tolles für den ganzen Ort schafft. Das ist mit der Markthalle in Dießen gelungen, die es seit nunmehr 20 Jahren gibt und die so einzigartig ist im Landkreis Landsberg. Wie ärgerlich wäre es gewesen, hätte die Gemeinde die ursprünglichen Pläne umgesetzt, das Gebäude abgerissen und alles zugepflastert für weitere Parkplätze.

Allerorten ist die Rede davon, die Ortskerne zu beleben oder zu stärken. Wochenmärkte sind ein idealer Baustein dafür, von dem auch die umliegenden Geschäfte profitieren, weil er Frequenz bringt. Wochenmärkte haben im Wesentlichen zwei zentrale Aspekte, wenn es um die Frage geht, wie gut wird es angenommen: Das eine ist das Wetter, das stimmen muss für größeren Zuspruch, und das andere die Qualität und Vielfalt der angebotenen Waren.

Die Unabhängigkeit vom Wetter ist ein großer Vorteil

Dank der Halle spielt das Wetter in Dießen eine untergeordnete Rolle. Durch den Regen müssen die Kunden und Kundinnen immer noch, wenn sie dort einkaufen wollen. Aber drinnen kann in Ruhe geschaut und gekauft werden. Das ist auch für Händler attraktiv und mit ein Grund, warum es in Dießen vergleichsweise viele Stände gibt. Einen Luxus, den es so beispielsweise in Utting nicht gibt, beziehungsweise in Schondorf gab, wo Ende vergangenen Jahres Schluss war.

Nun könnte man natürlich auf die Dorfläden in verschiedenen Gemeinden des Landkreises verweisen, die ein wichtiger Baustein in der Nahversorgung sind. Das Angebot an frischen Waren auf dem Wochenmarkt, vor allem in Dießen, ist dennoch eine andere Hausnummer. Dass es auch ein Café, eine Saftbar, warme Speisen gibt, rundet das Angebot ab und macht es zu einem Treffpunkt, an dem auch verweilt wird. Besser geht es nicht. Es bleibt zu hoffen, dass der Marktverein noch lange ein solch attraktives Angebot auf die Beine stellt und die Kundschaft es honoriert.