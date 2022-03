Ammersee

vor 22 Min.

Mehr Verständnis für Transgender ist angebracht

Plus Es ist ein leider immer noch ein mutiger und zugleich wichtiger Schritt, den die beiden Transgender aus Dießen machen, schreibt AK-Redakteur Christian Mühlhause.

Von Christian Mühlhause

Es ist leider in unserer Gesellschaft immer noch ein Schritt, der einen gewissen Mut erfordert: sich als schwul, lesbisch oder transgender zu outen. Das Thema ist zwar in den vergangenen Jahren mehr in die öffentliche Wahrnehmung gerückt und die Akzeptanz etwas gestiegen, doch schiefe Blicke und dumme Sprüche gehören nach wie vor zum Alltag vieler Männer und Frauen, die vermeintlich nicht der Norm – dem klassischen Rollenmodell – entsprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen