Unfall auf der B2: Metallteil durchschlägt eine Frontscheibe

Erst jetzt ist bei der Weilheimer Polizei ein Unfall aktenkundig geworden, der sich am Mittwoch, 24. September, auf der B2 bei Wielenbach ereignet hat. Dabei durchschlug gegen 9.45 Uhr ein Metallteil die Frontscheibe eines Mercedes Sprinters, meldete die Inspektion am Montag, dies passierte auf Höhe der Einmündung zur Schützenstraße nach Wilzhofen. Ob das Metallteil auf der Fahrbahn lag und durch einen anderen Pkw hochgeschleudert wurde oder von einem Fahrzeug herunterfiel, konnte der Fahrer des Sprinters nicht sagen. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter Telefon 0881/6400 zu melden. (AZ)

