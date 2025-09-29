Icon Menü
Metallteil durchschlägt Frontscheibe: Polizei sucht Zeugen nach B2-Unfall

Wielenbach

Unfall auf der B2: Metallteil durchschlägt eine Frontscheibe

Bereits am 24. September wurde ein Auto auf der B2 bei Wielenbach durch ein Metallteil beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
    •
    •
    •
    Die Weilheimer Polizei ermittelt wegen eines Unfalls auf der B2 bei Wielenbach.
    Die Weilheimer Polizei ermittelt wegen eines Unfalls auf der B2 bei Wielenbach. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Erst jetzt ist bei der Weilheimer Polizei ein Unfall aktenkundig geworden, der sich am Mittwoch, 24. September, auf der B2 bei Wielenbach ereignet hat. Dabei durchschlug gegen 9.45 Uhr ein Metallteil die Frontscheibe eines Mercedes Sprinters, meldete die Inspektion am Montag, dies passierte auf Höhe der Einmündung zur Schützenstraße nach Wilzhofen. Ob das Metallteil auf der Fahrbahn lag und durch einen anderen Pkw hochgeschleudert wurde oder von einem Fahrzeug herunterfiel, konnte der Fahrer des Sprinters nicht sagen. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter Telefon 0881/6400 zu melden. (AZ)

