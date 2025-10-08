Weilheim: Krankenhausmitarbeiterin wird mit Elektroschocker bedroht

Eine 76 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Starnberg war mit der Behandlung eines Angehörigen im Krankenhaus in Weilheim scheinbar nicht zufrieden. Ihrem Unmut machte sie, wie die Polizei in Weilheim mitteilt, dadurch Luft, dass sie am Dienstagabend, 7. Oktober, gegen 19:25 eine Mitarbeiterin mit einem Elektroschocker bedrohte und anschließend flüchtete.

Mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Weilheim und der Bundespolizei wurde laut Polizeibericht nach Eingang des Notrufes im Krankenhaus und im Umfeld nach der flüchtigen Frau gefahndet.

Die Polizei greift die Flüchtige in ihrer Wohnung auf und findet dort auch den Elektroschocker

Durch Beamte der Polizeiinspektion Starnberg konnte die Frau letztendlich an ihrem Wohnort angetroffen werden. Nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft München II wurde die Wohnung und das Fahrzeug der Frau durchsucht.

Wie die Polizei in Weilheim weiter mitteilt, konnte der Elektroschocker im Fahrzeug der Frau aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die 76-Jährige wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Mitarbeitende des Krankenhauses in Weilheim wurden zum Glück bei dem Vorfall nicht verletzt. (AZ)