Wie ein Uttinger Milliarden von Galaxien beobachten will

Die Astronomische Gesellschaft hatden Uttinger Wissenschaftler Frank Grupp,der als Physiker am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) forscht, mit dem Preis für Instrumentenentwicklung 2025 ausgezeichnet. Grupp und sein Team entwickelten das komplexe Linsensystem für das Near Infrared Spectrometer and Photometer-Instrument (kurz NISP) an Bord des Satelliten Euclid, der seit Sommer 2023 das Universum kartiert, um den Geheimnissen von Dunkler Materie und Dunkler Energie auf die Spur zu kommen.

„Ganz überrascht war ich nicht – aber doch, dass der Preis nun schon zum dritten Mal an einen Kollegen des MPE geht“, sagt der Uttinger. Er verstehe die Auszeichnung nicht nur als persönliche Ehrung, sondern als Würdigung eines riesigen Gemeinschaftsprojekts. Tausende Menschen waren am Satelliten Euclid beteiligt, ein Dutzend allein am MPE. Ein Wermutstropfen bleibt: Sein Kollege Andreas Bode, der große Beiträge zur Mission leistete, starb vor dem Start von Euclid und konnte den Erfolg seiner Arbeit nicht mehr erleben.

Die Entwicklung des NISP-Linsensystems war eine Herkulesaufgabe, weiß der Uttinger Wissenschaftler. „Das System wiegt 2,5 Tonnen – und trotzdem mussten wir es kompakt halten“, erklärt Frank Grupp im Gespräch mit unserer Redaktion. Möglich wurde das durch hochkomplexe Linsen mit asphärischen, also welligen Oberflächen, die mit einer Genauigkeit von 10 bis 15 Mikrometern justiert werden mussten. Das entspricht gerade einmal einem Zehntel der Dicke eines Haares.

Das NISP-Linsensystem liefert hochpräzise Daten im Infrarotbereich. Es ist das größte und genaueste Linsensystem, das je für eine wissenschaftliche Mission ins All gebracht wurde. Foto: Frank Grupp

Um diese Präzision zu erreichen, entwickelten die Forschenden zusammen mit Frank Grupp spezielle Justageverfahren und nutzten Hologramme zur Ausrichtung. Getestet wurde unter extremen Bedingungen: im Hochvakuum, bei Wärme und Kälte. Und wie das in der Forschung so ist: Auch Rückschläge blieben nicht aus.

So zerbrach beispielsweise in einem Test auf dem „Rütteltisch“ – einer Vorrichtung, die den Raketenstart simuliert – eine Linse. „Wir mussten die Bruchstücke mit Besen und Schaufel aufsammeln und der Missionsleitung erklären, dass die Millioneninvestitionen wiederholt werden müssen“, erinnert sich Frank Grupp. Dass das Missgeschick früh passierte, erwies sich als Glück: Es blieb genug Zeit, die Fehler zu beheben.

Das An- und Ausziehen der Spezialkleidung für den Reinraum dauert jeweis eineinhalb Stunden

Besonders aufwendig war die Arbeit im Reinraum: Ein hermetisch abgeriegelter Bereich, in dem spezielle Kleidung - ein Ganzkörperanzug sowie mehrere Lagen Handschuhe notwendig ist, sodass kein einziges Staubkorn das Linsensystem verunreinigen kann. Die ganze Prozedur, vom Anlegen der Kleidung bis zum wieder Herauskommen, nahm jedes Mal eineinhalb Stunden in Anspruch. „Da überlegt man sich zweimal, ob man auf die Toilette muss“, sagt Grupp und lacht.

Frank Grupp kann den Reinraum nur mit Spezialkleidung betreten. Foto: Frank Grupp

Den Raketenstart erlebte Grupp gemeinsam mit seiner Familie in Cape Canaveral. „Die Druckwelle und der Schall kamen circa 20 Sekunden verzögert. Man hat sie richtig in Brust und Bauch gespürt. Das ist in dem Moment beunruhigend, wenn man weiß, dass die Linsen nur 45 Meter von den Triebwerken entfernt sind.“ Erleichterung machte sich dann aber nicht nur bei Frank Grupp breit, als Euclid die ersten Bilder zur Erde funkte. Zwar gab es zunächst kleinere Softwareprobleme und eine brenzlige Situation, als ein Steuerungssystem die Optik versehentlich in Richtung Sonne drehte, doch Sicherheitsmechanismen griffen rechtzeitig. Und als es an die richtige Ausrichtung des Systems geht, haben die Forschenden nochmal Glück: Mit dem ersten Korrekturmanöver ist die Linse perfekt positioniert. Es bleibt sogar Treibstoff übrig, der eine Verlängerung der Mission um bis zu zwei Jahre möglich macht.

Euclid soll in den kommenden sechs Jahren Milliarden Galaxien bis in Entfernungen von zehn Milliarden Lichtjahren beobachten. Ziel ist es, die Verteilung von Dunkler Materie zu kartieren und Modelle zur Dunklen Energie zu überprüfen. „Wir wissen bislang vor allem, was Dunkle Materie nicht ist“, so der Uttinger Wissenschaftler, Frank Grupp. Weder unsichtbare Sterne noch Schwarze Löcher oder Neutrinos scheinen die Lösung zu sein. „Die langweiligste Erklärung wäre eine Gravitationskonstante, die so etwas wie die natürliche Stärke der Gravitation beschreibt.“

„Ich wollte nie Teleskope bauen, die nach unten schauen“, sagt der Uttinger Wissenschaftler Frank Grupp

Direkte Alltagsanwendungen habe seine Forschung kaum, betont Grupp. Ihr Wert liege vielmehr im Inspirierenden: „Der Blick nach draußen hilft uns, die Dinge auf der Erde vernünftiger zu sehen“, sagt er. Bilder wie die des Hubble-Teleskops hätten Generationen von jungen Menschen begeistert – ihn eingeschlossen.

Grupps eigener Weg begann früh: Schon als Schüler baute er einen Spektrographen, der damals 200 Mark kostete. Heute konstruiert er Instrumente im Wert von hunderten Millionen Euro. Nach Stationen in China und in der Industrie entschied er sich bewusst für die Wissenschaft. „In der Industrie hätte ich dreimal so viel verdient. Aber ich wollte nie Teleskope bauen, die nach unten schauen. Mir ist natürlich trotzdem klar, dass die Funktionen unserer Instrumente nicht ausschließlich für die Wissenschaft entwickelt wurden.“ Er schließt daher auch nicht aus, dass die Technik des Satelliten irgendwann militärisch genutzt wird, betont aber, dass die Verwendung von Euclid als Spionagesatellit eher ungünstig wäre. Seine Detektoren seien allerdings hervorragend, um den Start von Raketen und sogar U-Boote auszumachen.

Für die Zukunft arbeitet Grupp an Projekten zur Spektroskopie von Exoplanetenatmosphären – und daran, sein Wissen an die nächste Forschergeneration weiterzugeben. Er freue sich darauf, Türen zu öffnen und resümiert: „Es hat sich bewährt, zu machen, worauf man Lust hat.“