Mit Feuerwerk, Maß und Toleranz ins neue Jahr

Feuerwerke zum Jahreswechsel stehen inzwischen unter hohem Rechtfertigungsdruck. Das liegt zum einen am oft exzessiven Gebrauch, um nicht zu sagen Missbrauch der Feuerwerkskörper, die Sach- und Personenschäden anrichten können, an einem punktuell stark ausgeprägten Tier- und Umweltschutzgedanken, aber auch an einer allgemein zu beobachtenden wachsenden Unduldsamkeit gegenüber Verhaltensweisen anderer, die von den eigenen Maßstäben abweichen.

