Wohnmobilstellplätze in Dießen: Ver- und Entsorgungsstation modernisiert

In Dießen gibt es neben dem Campingplatz in St. Alban auch noch, zentral gelegen, die Parkfläche für Wohnmobile in der Windermerestraße. Die Fläche bietet Platz für 15 Wohnmobile und erlaubt eine Nutzungsdauer von bis zu drei Tagen. Jetzt wurde die Ver- und Entsorgungsstation nördlich der Markthalle modernisiert.

Für das Tanken von Frischwasser wurde eine neue Station installiert. Da diese Säule mit Frischwasser gespeist wird, ist sie ausgestattet mit einem Systemtrenner. Dieser stellt laut Pressemitteilung der Marktgemeinde Dießen sicher, dass keine Rückverkeimung in den Wasserkreislauf stattfinden kann. Die bereits vorhandene Säule, die bislang zum Ver- und Entsorgen genutzt wurde, wird aktuell umgebaut zur reinen Entsorgungsstation für Wohnmobile mit Toilettenkassette.

Der neue Bodeneinlass zum Entleeren von Wohnmobil-Abwässern ist durchlässiger

Die dritte Komponente der Anlage, der Bodeneinlass zum Entleeren des Wohnmobils, wurde ebenso optimiert. Das alte Gitter war anfällig dafür, dass nicht aufgelöste Feststoffe wie Toilettenpapier bei nicht sorgsamer Nutzung auf dem Gitter liegen blieben. Die aktuelle Komponente hat einen abgerundeten Edelstahlrost und ist damit durchlässiger.

Zusätzlich zu den technischen Elementen wurde laut Pressebericht ein Mülltonnenhäuschen mit Bewegungsmelder und Licht aufgestellt, damit die Nutzer auch in den Abendstunden genügend Licht haben. Geplant, installiert und ausgeführt wurde die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur überwiegend intern von Bautechnik und Bauhof. Im Wesentlichen sind Ausgaben für die Frischwasserstation, das Mülltonnenhäuschen, den Wasserzählschacht und den Anschluss an die Hebeanlage entstanden. Einer Schätzung zufolge insgesamt, nachdem noch nicht alle Rechnungen vorliegen, sind dies Kosten im oberen vierstelligen Bereich für die gesamte Maßnahme. (AZ)