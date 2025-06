Motorradfahrer bei Unfall bei Andechs schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Andechs ist am Dienstag ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Inning schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Herrschinger Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.20 Uhr zwischen Machtlfing und Traubing, als ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus einem Grundstück fahren wollte. Dabei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer. Dieser prallte mit seinem Fahrzeug gegen die linke Seite des Autos und stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. (AZ)

