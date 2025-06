Unfall in Dießen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf am Inn mit seinem Kraftrad die Von-Eichendroff-Straße in Dießen und kam dabei zu Sturz. Denn als er mit dem Kraftrad links neben das Kraftrad seines vor ihm fahrenden Bruders (20 Jahre alt) setzte, verhakten sich die beiden Motorräder kurzzeitig, woraufhin der 23-Jährige die Kontrolle verlor. Er stürzte auf die Straße, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)

