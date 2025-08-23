Motorradfahrer bei Überholmanöver bei Dießen verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr fuhr eine 74-jährige Dießenerin mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Dießen nach Utting. Kurz vor dem Ortseingang Rieden wollte sie nach links in ein Grundstück abbiegen und blinkte. In diesem Moment setzte ein 48-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Röhrmoos zum Überholen an. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und der Fahrerseite des Pkw. Infolgedessen stürzte der Motorradfahrer und zog sich multiple Prellungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Landsberg verbracht.

Am Pkw wurde die komplette linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw war jedoch noch fahrbereit. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Unter anderem wurden durch den Unfall die Kupplung, der Sitz und der linke Rückspiegel abgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt. (AZ)