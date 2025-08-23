Icon Menü
Motorradfahrer verletzt: Unfall bei Überholmanöver in Dießen verursacht hohen Schaden

Dießen

Motorradfahrer bei Überholmanöver bei Dießen verletzt

Im Klinikum Landsberg endete die Fahrt eines Motorradfahrers. Zwischen Dießen und Utting kommt es zum Unfall mit rund 17.500 Euro Schaden.
    Ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde, ereignete sich am Freitag auf der Staatsstraße zwischen Dießen und Utting.
    Foto: Julian Leitenstorfer/Symbolbild

    Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr fuhr eine 74-jährige Dießenerin mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Dießen nach Utting. Kurz vor dem Ortseingang Rieden wollte sie nach links in ein Grundstück abbiegen und blinkte. In diesem Moment setzte ein 48-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Röhrmoos zum Überholen an. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und der Fahrerseite des Pkw. Infolgedessen stürzte der Motorradfahrer und zog sich multiple Prellungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Landsberg verbracht.

    Am Pkw wurde die komplette linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw war jedoch noch fahrbereit. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Unter anderem wurden durch den Unfall die Kupplung, der Sitz und der linke Rückspiegel abgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt. (AZ)

