Der MTV Dießen beendet seine Negativserie

Die erste Mannschaft des MTV Diessen hat von Donnerstag bis Sonntag sechs sehr wichtige Punkte geholt, jeweils drei am grünen Tisch und drei auf dem grünen Rasen. Am Donnerstag wurde das erste Spiel nach der Winterpause beim Tabellenvorletzten TSV Gilching-Argelsried durch ein Sportgerichtsurteil im Nachhinein mit 0:2 für den MTV gewertet. Am Sonntag gewannen die Diessener in einem wilden Spiel auswärts beim Tabellenletzten FC Weil mit 9:4.

„Wir waren gegen den Ball über die komplette Spielzeit nicht gut, mit dem Ball und bei Standards aber sehr gut, dadurch haben wir das Spiel gedreht und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Nach einer Umstellung dreht die Mannschaft um Dießens Spielertrainer Philipp Ropers das Spiel

Das Team vom Ammersee lag trotz einiger guter eigener Möglichkeiten nach einer Viertelstunde und zwei schlecht geklärten Flanken mit 0:2 in Rückstand. Nach einer Umstellung drehte die Mannschaft das Spiel bis zur Halbzeitpause durch drei Standardsituationen – zwei abgefälschte Freistöße von Philipp Ropers und Moritz Fichtl sowie eine direkt verwandelte Ecke von Fichtl - und einen Konter über Ropers und Benjamin Steffes zu einer 4:2-Führung.

Nach dem Seitenwechsel hielt erst Torwart Marcel Bischeltsrieder einen Foulelfmeter der Gastgeber, dann entschied Nikolas Coso die Partie nach Verlängerung von Steffes mit seinem Treffer zum 5:2. In der letzten halben Stunde erzielte der MTV noch vier weitere Tore: Sascha König nach Ablage von Niklas Zimmermann, Ludwig Schranner nach Einwurf von Yannik Friedrich und Friedrich doppelt jeweils nach Vorlagen von Ropers bei einer Ecke und einem Konter. Aber auch die Weiler trafen noch zwei Mal zum 4:9-Endstand eines insgesamt verrückten Spiels.

„Die sechs Punkte waren unabhängig von ihrem Zustandekommen unglaublich wichtig für uns, aber wir müssen nächste Woche direkt drei weitere nachlegen“, richtete Ropers den Fokus auf das wichtige Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den TSV Oberalting.

Die Zweite Mannschaft des MTV unterlag anschließend auswärts beim SV Igling in einem bis zur letzten Sekunde hart umkämpften Spiel knapp mit 1:2 und will am nächsten Sonntag zuhause gegen den FC Weil den ersten Sieg nach der Winterpause. (AZ)