Dießens Fußballer starten motiviert in die Rückrunde

Am kommenden Sonntag endet die siebenwöchige Vorbereitung der Herren des MTV Diessen auf die Rückrunde in der Kreisliga. Dann tritt die Erste Mannschaft schon um 11 Uhr auswärts beim TSV Gilching an.

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen gut weiterentwickelt“, zeigt sich MTV-Spielertrainer Philipp Ropers zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft.

Mit einem Auswärtssieg will der MTV Dießen auf einen Relegationsplatz ziehen

In einem insgesamt ausgeglichenen ersten Duell Mitte August lag das Team vom Ammersee zuhause zweimal in Führung, kam am Ende aber nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Das soll und muss im Rückspiel nun anders sein, um mit einem Auswärtssieg in der Tabelle vom ersten direkten Abstiegsplatz an den Gastgebern vorbei auf den letzten Relegationsplatz zu ziehen.

„Wir sind gut vorbereitet und wollen mit einem Sieg in das neue Jahr starten“, will Ropers, aber auch die Mannschaft unbedingt erfolgreich starten.

Für die Zweite Mannschaft geht es erst eine Woche später los.