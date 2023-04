Antigone kommt auf die Resi-Bühne in München

Die slowenische Regisseurin Mateja Koležnik kehrt nach sieben Jahren mit dem Politthriller und Familienepos "Antigone" auf die Bühne des Münchner Residenztheaters zurück.

Sieben Jahre nach ihrer Inszenierung von "Ödipus" bringt die slowenische Regisseurin Mateja Koležnik mit "Antigone" nun den nächsten Teil des Mythos um die thebanische Königsfamilie auf die Resi-Bühne, der zugleich Politthriller und Familienepos ist. Ödipus’ Söhne sind bereits tot, als die Handlung einsetzt, und doch sind sie Stein des Anstoßes: Im Kampf um den Thron haben sie einander im Zweikampf umgebracht, ihr Onkel Kreon übernimmt die Regentschaft und will endlich für bessere Zeiten im Haus des tragisch blinden Ödipus sorgen – in einem Land, das lange unter Pest und Krieg gelitten hat.

Er verbietet es, den Angreifer Polyneikes zu bestatten, woraufhin dessen Schwester Antigone revoltiert und lieber in den Tod geht, als sich dem königlichen Befehl zu fügen. Was steht hier gegeneinander? Staatsgewalt gegen religiöse Sitte, strikter rationaler Befehl gegen aufbegehrendes Gefühl, alter Mann gegen junge Frau? Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek begreift als dritte Gewalt den Chor, das Volk und zeigt damit, wie weit sich der Zwist im Königshaus von der gesellschaftlichen Realität entfernt hat. Mateja Koležnik kombiniert Sophokles’ Drama mit dieser aktuellen Lesart und interpretiert den Mythos neu für eine Zeit, in der persönliches und gesellschaftliches Wohl aufs Neue hart gegeneinander abgewogen werden.

Im Theater geht es darum, zwischen Richtig und Falsch zu entscheiden

"Ich weiß, dass es im Theater darum geht, zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden, sich zu entscheiden, auf Seite welcher Figur man steht. In ‹Antigone› steht das persönliche Recht, das sich auf die eigene Familie, den eigenen Glauben beruft, dem des Staats und seiner Beschlüsse gegenüber. Lese ich das Stück heute, denke ich, dass beide im Unrecht sind und dass sie nicht einmal bereit sind, einander zuzuhören. Deshalb möchte ich die Geschichte aus beiden Perspektiven erzählen", sagt Regisseurin Mateja Koležnik, geboren 1962 in Metlika. Sie studierte in Ljubljana Vergleichende Literaturwissenschaften und Philosophie sowie Regie an der Theaterakademie. Seit 1990 arbeitet sie als Theaterregisseurin. Im deutschsprachigen Raum inszeniert sie regelmäßig seit 2012 unter anderem am Residenztheater München, Schauspiel Frankfurt, Berliner Ensemble, Burgtheater Wien, Theater in der Josefstadt, Theater Basel. 2020 inszenierte sie an der Bayerischen Staatsoper "Falstaff" von Verdi.

Gespielt wird ab Freitag, 21. April, bis Samstag, 20. Mai. Karten für "Antigone" gibt es unter tickets.staatstheater.bayern. (AZ)