Besondere Kunst an einem besonderen Ort im Hofgarten München

Plus In München gibt es einen Ausstellungsort der besonderen Art: Eine Dependance des Wiener Dorotheums im Hofgarten. Franz Freiherr von Rassler leitet sie nun seit 20 Jahren und ist auch in Landsberg kein Unbekannter.

Wer sich vom Abbau der IAA Mobility (Internationale Automobil Ausstellung) und von allen Baustellen in der Münchner Innenstadt nicht abschrecken lässt, erlebt dort immer wieder jenseits der großen Museen und Galerien besondere Ausstellungen. Seit 20 Jahren gibt es dort eine Dependance des Wiener Dorotheums in der Galeriestraße am Hofgarten. Und wenn man wegen des Regens den Weg durch die Arkaden nimmt, dann sieht man auch am Hinterausgang seines Lokals im knallroten Anzug Charles Schumann stehen, der einen Blick auf das Event bei den Nachbarn wirft. Die Bar Schumann's zieht immer noch sehr viele Leute an, die unbedingt den Chef persönlich sehen wollen.

Die Stars sind gerne im Hofgarten

Gleich nebenan gibt es nicht nur sehr besondere Kunst zu sehen, sondern bei den Empfängen auch viel Prominenz. Am Mittwoch sind Schlagersängerin Lena Valaitis und Schauspielerin Monika Peitsch mit dabei, und dass beide Damen bereits über 80 Jahre alt sind (Peitsch ist 1936 geboren), sieht man nicht. Sie sind umringt von Fotografen und stehlen so den großen Kunstwerken ein wenig die Show.

