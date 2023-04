Die Blaumänner stehen im Deutschen Theater in München auf der Bühne

Die Blue Man Group steht mit ihrer brandneuen Show "Bluevolution" im April auf der Bühne des Deutschen Theaters München. Seit Jahrzehnten fasziniert die Truppe ihr Publikum.

!Bluevolution“ heißt die brandneue Show der Blue Man Group, die populäre Klassiker der genialen Blaumänner mit innovativen Inhalten verbindet. Im April sind sie damit auch auf der Bühne im Deutschen Theater in München zu erleben. Die drei kahlköpfigen blauen Charaktere werden bei ihren Slapstick-Eskapaden nunmehr durch einen weiblichen Protagonisten, "The Musician“, begleitet, die als Multiinstrumentalistin die traditionelle Band ersetzt.

Mit auffallend blauem Haar und einem exzentrischen, außerirdischen Look, führt sie als eine Art schamanenhafter "Master of Ceremonies“ durch das Programm. Die Blue Man Group ist ein weltweites Phänomen. An festen Spielorten wie New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando oder Berlin fasziniert die geniale Truppe seit Jahrzehnten mit ihrer Multimedia-Performance und begeisterte über 40 Millionen Menschen in mehr als 20 Ländern. Die Blue Man Group und ihre Erfolgsshow sind ein brillanter Reflex auf moderne Zeiten und dem technologischen Overkill. Die Blue Man benutzen die Bühne als Spielwiese für Amüsement und Erstaunen.

Eine Kombination aus Kunst, Musik, Comedy und modernster Technologie

In einem Gewirr von Röhren, den Tubes, agiert das Trio mit skurrilen Percussion-Instrumenten und obskuren Klangkörpern. Hervorgegangen ist die Blue Man Group aus der New Yorker Underground-Kunstszene der späten 80er. 1987 begannen Matt Goldman, Phil Stanton und Chris Wink, die für eine Cateringfirma in Manhattan arbeiteten, als Straßenkünstler, organisierten Happenings und absolvierten kurze Auftritte in Parks und Clubs. Ihre erste Show "Tubes“ produzierten sie im legendären LaMamma Experimental Theater Club. Danach zog die Blue Man Group ins New Yorker Astor Place Theater um. Von New York aus trat die Gruppe dann ihren Triumphzug rund um den Globus an.

"Als wir begannen, die Show rund um den unschuldigen und neugierigen, Blue Man‘ zu gestalten, hätten wir uns diesen Erfolg niemals erträumt“, sagt Mitbegründer Chris Wink. "Wir fühlen uns sehr geehrt, unsere Show mit den Menschen in Deutschland und in aller Welt teilen zu dürfen“. Trotz ihres Massenappeals umgibt die Blue Man Group stets etwas Geheimnisvolles, das einen Teil ihrer Anziehungskraft ausmacht. Mit ihrer Kombination aus Kunst, Musik, Comedy und modernster Technologie schafft die Blue Man Group ein unvergleichliches, umwerfend witziges Live-Erlebnis, das sich unaufhaltsam zu einer ausgelassenen, knallbunten Party steigert. Und das gilt natürlich auch für "Bluevolution“. Die Show hat viele neue Wendungen, aber natürlich finden sich darin unverzichtbare Evergreens wie Wasserwirbel-Trommeln, Marshmallow-Werfen und Farb-Spucken.

Ab 19. April gastiert die Blue Man Group in München

"Bluevolution", die neue Show der Blue Man Group ist im Deutschen Theater in München von Mittwoch, 19. April bis Sonntag, 30. April zu sehen. Die Vorstellungen finden dienstags bis freitags jeweils ab 19.30 Uhr statt. Am Freitag, 21. April auch ab 16 Uhr, sowie samstags ab 15 Uhr und ab 19.30 und sonntags ab 14.30 Uhr und 19 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Karten im Vorverkauf gibt es auf der Homepage des Deutschen Theaters in München unter www.deutsches-theater.de (AZ)