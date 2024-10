Gewalt im SOS-Kinderdorf: Wir haben nicht gut genug hingehört

Die Vorstellung der Ergebnisse, die in mehr als zwei Jahren von der Unabhängigen Kommission zur Anerkennung und Aufarbeitung erlittenen Unrechts in SOS-Kinderdörfern, sei kein Abschlussbericht, sondern ein Teilschritt auf dem Weg der umfassenden Aufarbeitung der Geschehnisse. Das betonte der Vorsitzende der Kommission, Professor Klaus Schäfer, bei der Vorstellung des 162 Seiten umfassenden Berichts, der den Titel trägt: „Der Aufarbeitung verpflichtet“. Der SOS-Kinderdorf-Verein selbst hatte die Kommission beauftragt, „die Maßnahmen des Vereins im Umgang mit pädagogischem Fehlverhalten in der Vergangenheit und Gegenwart zu bewerten und aufzuarbeiten“. Darunter auch Fälle aus dem SOS-Kinderdorf in Dießen.

